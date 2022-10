SSC Answer Keys For SHT, JT and JHT paper 1 exam: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेटर (JT) और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) परीक्षा 2022 के मद्देनजर आंसर की को जारी कर दिया है. इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने भाग लिया था वे अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था. आंसर की साथ ही रिस्पॉन्स शीट को भी अपलोड कर दिया गया है.Also Read - SSC CGL 2022 के लिए जल्द बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवार रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए एसएससी के अधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को चेक कर सकते हैं. बता दें कि 6 अक्टूबर 2022 की शाम 5 बजे से 9 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक उम्मीदवार आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने पर उम्मीदवार को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा.

SSC answer keys for SHT, JT and JHT Exam: कैसे डाउनलोड करें आंसर की

– आंसर की डाउनलोड करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर tentative answer keys link for the translator examinations के लिंक पर क्लिक करें.

– अब पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करें.

– अब परीक्षा का चयन कर सबमिट करें.

– इसके बाद अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालें.

– अब आंसर की आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी.

– इसे चेक करें और डाउनलोड करें