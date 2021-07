SSC CAPF Delhi Police SI Admit Card 2021 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, SI, CAPF और CISF परीक्षा पेपर- II के लिए एडमिट कार्ड (SSC CAPF Delhi Police SI Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (SSC CAPF Delhi Police SI Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी.Also Read - SSC JE Result 2020 Declared: SSC ने जारी किया JE 2020 पेपर 1 का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.ssc-cr.org/rect_si_caps_asi_cisf_si_delhi_police_2019_paper पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (SSC CAPF Delhi Police SI Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) में सब-इंस्पेक्टर, CAPF और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के लिए SSC 2019 की परीक्षा 8 मई, 2021 को होनी थी. हालाँकि, पूरे देश में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PET) के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पेपर- II परीक्षा के लिए बुलाया जाता है.

पेपर II परीक्षा में 200 प्रश्नों के लिए 200 अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा और कंप्रीहेंसिव शामिल है. परीक्षा का समय दो घंटे का है. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन होगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए परीक्षा से 0.25 अंक काटे जाएंगे.

SSC CAPF Delhi Police SI Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download Admit Card for Sub-Inspectors in Delhi Police, CAPFs & Assistant SUB-Inspector in CISF Exam 2019(Paper-II) to be held on 26/07/2021’ लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘यहां क्लिक करें’ विकल्प पर क्लिक करें.

अगले पृष्ठ पर जाएं, पंजीकरण विवरण भरें और भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.