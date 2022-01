SSC CGL 2020 Admit Card: कर्मचारी चयन अयोग , एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीजीएल टियर-2 परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड (SSC CGL 2020 Admit Card for Tier 2 exam) जारी कर दिया है. उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्‍टेटस चेक कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिये आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.Also Read - SSC exam: एसएससी परीक्षा देने जा रहे इन छात्रों को मिलेगी उम्र सीमा और फीस में छूट, जानें

SSC CGL 2020 परीक्षा का आयोजन दो दिन होने वाला है. 28 जनवरी और 29 जनवरी को टियर परीक्षा आयोजित की जाएगी. टियर -1 परीक्षा क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिये योग्‍य माने जाएंगे.

SSC CGL 2020 Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें

1. कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं या एसएससी की रिजनल वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL(TIER-II) 2020 TO BE HELD ON 28/01/2022 AND 29/01/2022 पर क्‍ल‍िक करें.

3. जरूरी विवरण भरें और स्‍क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड (SSC CGL 2020 Tier 2 admit card) आ जाएगा.

4. डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

डायरेक्‍ट लिंक