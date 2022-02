SSC CGL Tier 2 Answer Key: एसएससी सीजीएल टियर 2 उत्तर कुंजी 2020 के लिए आपत्तियां दर्ज करने की आज, 15 फरवरी, 2022 को अंतिम तिथि है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर प्रोवीजनल आंसर की पर आपत्तियां उठा सकते हैं. जारी किया गया फाइनल रिजल्‍ट आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए जारी फाइन आंसर की पर आधारित होगा.Also Read - SSC Selection Post Phase 9 2022: SSC ने रद्द की सेलेक्शन पोस्ट फेज 9 की यह वैकेंसी, देखें महत्वपूर्ण जानकारी

कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्‍नातक स्तर (SSC CGL) टियर 2 परीक्षा प्रोवीजनल आंसर की 11 फरवरी 2022 को जारी की गई थी. उम्मीदवार आज शाम 6 बजे तक आपत्ति उठा सकते हैं. एसएससी सीजीएल टियर-2 2020 आंसर की (SSC CGL Tier 2 2020 answer key) देखने के लिये और आपत्‍ति‍ दर्ज करने के लिये नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा.

SSC CGL Tier 2 2020 Answer Key : ऐसे चेक करें और आपत्‍त‍ि दर्ज करें

1. कर्मचारी चयन आयोग की आध‍िकार‍िक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates Response Sheets (s) of Combined Graduate Level Examination (Tier-II) – 2020 पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें और आंसर की चेक करें.

4. अगर आपको आपत्‍त‍ि दर्ज करनी है तो वहां दिये गए ऑब्‍जेक्‍शन लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

उम्मीदवार ध्यान दें कि वेबसाइट पर जारी आंसर की प्रोवीजनल है. उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. उम्मीदवार अपनी रेस्‍पॉन्‍स शीट का प्रिंटआउट ले सकते हैं, जो एसएससी द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि वे आज शाम 6 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होंगे.

प्रत्येक आपत्ति के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा. आज, 15 फरवरी, 2022 को शाम 6 बजे के बाद उठाई गई किसी भी आपत्ति पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.