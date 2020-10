SSC CHSL Admit Card 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), मध्य रीजन (CR) ने सभी बचे हुए उम्मीदवारों के लिए संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा (CHSL) पदों के लिए एडमिट कार्ड (SSC CHSL Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार SSC मध्य रीजन की आधिकारिक वेबसाइट www.sscer.org से SSC CHSL Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: SSC JE Recruitment 2020: SSC ने JE के पदों पर निकाली वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, लाखों में मिलेगी सैलरी

जिन उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के भीतर अपना परीक्षा केंद्र चुना था, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से SSC CHSL Tier 1 Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. उन्हें अपनी पंजीकरण आईडी या रोल नंबर या नाम और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा. SSC CHSL परीक्षा 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2020 के लिए आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को मूल आईडी प्रूफ के साथ अपना ई-एडमिट कार्ड ले जाना होगा. उन्हें COVID – 19 के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.ssc-cr.org/chsl_2019_2015.php?proceed=yes पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (SSC CHSL Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. SSC CHSL Tier परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को SSC CHSL Tier 2 Exam के लिए बुलाया जाएगा.

SSC CHSL Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

SSC सेंट्रल रीजन वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं.

IG STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10 + 2) परीक्षा – 2019 (TIER- I) पर क्लिक करें.

विशेष निर्देश पढ़ें और US CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD ’पर क्लिक करें.

अब PROCEED बटन पर क्लिक करें.

अपना पंजीकरण नंबर / रोल नंबर / नाम और जन्म तिथि दर्ज करें.

अपने परीक्षा शहर का चयन करें.

“सर्च” बटन पर क्लिक करें.

SSC CHSL Tier 1 Admit Card 2020 डाउनलोड करें.