SSC CHSL Result 2018: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट आज यानी 25 फरवरी को घोषित किए जा सकते हैं. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (सीएचएसएल) टियर 1 परीक्षा 1 से 11 जुलाई तक SSC द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें 13.7 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जबकि टियर 2 परीक्षा 29 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी. रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट ssc.nic.in पर देख सकते हैं.

SSC CHSL टियर II की परीक्षा में 100 अंकों का डिस्क्रिप्टिव पेपर थे, जिसे एक घंटे में पेन और पेपर मोड में हल करना था. पेपर में 200-250 शब्दों का एक निबंध और लगभग 150-200 शब्दों का एक पत्र / आवेदन शामिल था. टियर -2 में न्यूनतम योग्यता अंक 33% है. फाइनल मेरिट में टियर II के परफॉर्मेंस को भी शामिल किया जाएगा.

ऐसे करें SSC CHSL Tier 2 2018 का रिजल्ट चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें जहां ‘Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination, 2018 – Declaration of Result of Tier-II for appearing in Tier-II (Descriptive Paper)’ लिखा हो.

SSC CHSL रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

अपने कंप्यूटर पर एक प्रिंटआउट लें और डाउनलोड करें.