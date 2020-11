SSC Delhi Police Constable Admit Card 2020 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), मध्य क्षेत्र (CR) ने SSC CR की आधिकारिक वेबसाइट ssc.cr.org पर कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) के पद के लिए ऑनलाइन पेपर 1 का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है. उम्मीदवार, जिन्होंने SSC Delhi Police Constable Recruitment 2020 के लिए आवेदन किया है, वे इस लिंक http://www.ssc-cr.org/const_exe_male_female_delhi_police_2020_1642.php के माध्यम से SSC Delhi Police Constable Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - SSC JHT Final Result 2019 Declared: SSC ने जारी किया SSC JHT 2019 का फाइनल रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

जिन उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार किया गया है, वे SSC CPO SI Exam के लिए 27 नवंबर से 14 दिसंबर 2020 तक आयोजित होने वाले परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं. अन्य क्षेत्रों के SSC CAPF Admit Card भी जल्द ही SSC की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को SSC Delhi Police Constable Admit Card 2020 के साथ दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो-आईडी प्रमाण साथ लाना होगा, जिसमें जन्मतिथि परीक्षा केंद्र में उनके एडमिट कार्ड पर अंकित हो. उम्मीदवारों को COVID-19 संबंधित गाइडलांइस का भी पालन करना होगा. Also Read - SSC CPO SI Admit Card 2020 Released: SSC ने जारी किया CPO SI 2020 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट में होंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगी. SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 को परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और आंसर की के विरुद्ध प्राप्त सभी आपत्तियों का विश्लेषण करने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा. SSC Delhi Police Constable Paper 1 में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को PET / PST (शारीरिक मानक परीक्षण / शारीरिक एफिशियंसी टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा. SSC CPO PET PST को क्वालिफाई करने वालों को मेडिकल टेस्ट के बाद पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा. Also Read - दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए जारी सभी लाइसेंस सस्पेंड, पुलिस को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का निर्देश

SSC Delhi Police Constable Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट ssc.cr.org पर जाएं.

होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD” लिखा हो.

इसके बाद Proceed Now पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, जन्मतिथि और क्रेडेंशियल की दर्ज करें.

सर्च पर क्लिक करें.

अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.