SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए अस्थाई आंसर की (SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020) और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक SSC Delhi Police Constable Exam 2020 में उपस्थित हुए थे, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/ChallengeSystem/ChallengeHomescreen पर क्लिक करके SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. यदि जारी की गई आंसर की में किसी भी प्रकार की कोई गलतियों हो तो SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपतियां उठा सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को 100 / – प्रति प्रश्न के तौर पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करना होगा. SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 आपत्ति लिंक 31 दिसंबर 2020 से प्रातः 06.00 बजे से 07 जनवरी तक प्रातः 06.00 बजे तक उपलब्ध है.

SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाए.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां‘Link for candidate’s response sheet, tentative answer keys and submission of representation’ लिखा हो.

परीक्षा का चयन करें.

‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

अपना विवरण दर्ज करें.

SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.