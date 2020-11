SSC Delhi Police Constable Exam 2020: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से आयोजित की जा रही है. इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मध्य क्षेत्र (CR) के लिए SSC CR की आधिकारिक वेबसाइट ssc.cr.org पर कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) के पदों के लिए ऑनलाइन पेपर 1 का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया था. दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 (Delhi Police Bharti 2020) के तहत कुल 5,846 रिक्त पदों को भरा जाना है. Also Read - SSC Stenographer Grade C & D Exam 2019: SSC ने जारी किया Steno Grade C & D परीक्षा का रिवाइज्ड डेट, इस दिन जारी हो सकता है Admit Card

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर थी. उम्मीदवारों को 9 सितंबर तक शुल्क का भुगतान करने और ऑफ़लाइन शुल्क 11 सितंबर तक जमा करने का समय दिया था. नौकरी के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को फिजिकल एफिशियंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा. पीई और पीएमटी परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज भी साथ लाने होंगे.

प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट में होंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगी. SSC Delhi Police Constable Answer Key 2020 को परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और आंसर की के विरुद्ध प्राप्त सभी आपत्तियों का विश्लेषण करने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा. SSC Delhi Police Constable Paper 1 में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को PET / PST (शारीरिक मानक परीक्षण / शारीरिक एफिशियंसी टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा. SSC CPO PET PST को क्वालिफाई करने वालों को मेडिकल टेस्ट के बाद पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा.