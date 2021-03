SSC Delhi Police Constable Final Answer Key 2020 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 के कांस्टेबल (कार्यकारी पुरुष और महिला) का फाइनल आंसर की और प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. SSC ने 15 मार्च को दिल्ली पुलिस परीक्षा -2020 के कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला का रिजल्ट घोषित किया था. Also Read - दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी ने आत्महत्या की

इसके अलावा उम्मीदवार SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के फाइनल आंसर की और प्रश्न पत्र सीधे इस लिंक https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/64628/login.html पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार अपने प्रश्न पत्र और फाइनल आंसर की का प्रिंट ले लें क्योंकि यह सुविधा 15 अप्रैल को शाम 6 बजे तक उपलब्ध होगी. SSC ने 27 नवंबर से 16 दिसंबर, 2020 तक दिल्ली पुलिस की परीक्षा 2020 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के लिए आयोजित किया था. योग्य उम्मीदवार फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) में उपस्थित हो सकते हैं जो दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया जाएगा.

SSC Delhi Police Constable Final Answer Key 2020 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination-2020 (Computer Based Examination): Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s) लिखा हो.

एक नया पेज खुलेगा.

अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

SSC Delhi Police Constable Final Answer Key 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.