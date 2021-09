SSC Delhi Police SI Result 2021 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने पेपर II के लिए SSC Delhi Police SI Result 2019 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो पेपर II लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सभी योग्य उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा.Also Read - SSC GD Constable Recruitment 2021: SSC में GD Constable के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, 69000 होगी सैलरी

जिन उम्मीदवारों ने पेपर- II के लिए न्यूनतम योग्यता अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी यूआर: 30% (60 अंक), ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 25% (50 अंक और अन्य सभी श्रेणियां: 20% (40 अंक) अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है. आयोग उचित समय पर उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी करेगा. इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए गए इन लिंकों के जरिए अपना रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) चेक कर सकते हैं.

महिला उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट देखने का Direct Link

पुरुष उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट देखने का Direct Link

SSC Delhi Police SI Result 2021 ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां SI in Delhi Police, CAPFs and ASI in CISF Examination, 2019 – Result of Paper-II for qualifying candidates to appear in Medical Examination लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगा

अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.