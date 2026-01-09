  • Hindi
SSC ने जारी किया नया एग्जाम कैलेंडर, इस महीने से शुरू होंगी परीक्षाएं, यहां देखिए पूरी लिस्ट

SSC ने 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें CGL, MTS सहित 12 परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं.

SSC Exam Calendar 2026: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में पूरे साल होने वाली परीक्षाओं और उनकी संभावित तारीखों की जानकारी दी गई है. SSC Exam Calendar 2026 के अनुसार इस साल कुल 12 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. हर साल की तरह इस बार भी SSC की ओर से 80 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन भर्तियों के लिए 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. लाखों अभ्यर्थी इस कैलेंडर का बेसब्री से इंतजार करते है.

कैंडिडेट्स के लिए क्यों जरूरी है एग्जाम कैलेंडर?

SSC का परीक्षा कैलेंडर उम्मीदवारों के लिए काफी अहम होता है. इसकी मदद से छात्रों को यह जानकारी मिल जाती है कि किस परीक्षा का फॉर्म कब निकलेगा और एग्जाम किस महीने में हो सकता है. इससे उम्मीदवार अपनी तैयारी की सही योजना बना पाते हैं. कैलेंडर देखकर स्टूडेंट्स तय कर सकते हैं कि किस परीक्षा पर ज्यादा फोकस करना है और किसके लिए कितना समय देना है. यही वजह है कि हर साल परीक्षा कैलेंडर जारी होते ही अभ्यर्थियों में हलचल तेज हो जाती है.

कब होगा कौन सा SSC एग्जाम?

SSC Exam Calendar 2026 के मुताबिक परीक्षाओं की शुरुआत मार्च महीने से हो जाएगी. मार्च में JSA, LDC, SSA, UDC और ASO जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे. वहीं, SSC CGL 2026 की परीक्षा मई और जून के बीच आयोजित होने की संभावना है. सबसे ज्यादा आवेदन आने वाली MTS और हवलदार परीक्षा सितंबर से नवंबर 2026 के बीच कराई जाएगी. हालांकि SSC ने साफ किया है कि ये सभी तारीखें टेंटेटिव हैं और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव हो सकता है.

आवेदन कैसे करें?

SSC की किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. सभी नोटिफिकेशन, आवेदन लिंक और जरूरी जानकारी इसी वेबसाइट पर जारी की जाती है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से SSC की वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए. आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरना और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना बेहद जरूरी है. SSC की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के माध्यम से कराई जाती हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को उसी अनुसार तैयारी करनी चाहिए.

