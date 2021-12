SSC GD Constable Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के आंसर की को जारी कर दिया है. इस परीक्षा (SSC Exam) में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वे अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - MPPEB Constable Admit Card 2021: 8 जनवरी को होगी एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा (SSC JOBS) का आयोजन 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच किया गया था. इन पदों पर आवेदन (Sarkari Naukari) की प्रक्रिया 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी. इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तय की गई थी. इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 25,271 पदों को भरा जाएगा.

SSC GD Constable Exam: ऐसे देखें Answer Key

– आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.

– यहां अब होम पेज पर Latest News में जाएं.

– अगले चरण मे इसमें Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates’ Response Sheet(s) – Constable (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 का लिंक दिखेगा इसपर क्लिक करें.

– अब पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुलेगा जिसमें आंसर-की का लिंक दिया हुआ है.

– इस लिंक को क्लिक कर खोलें और रोल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आंसर की चेक करें.