SSC GD Constable Rank Card Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी वेबसाइट पर SSC GD Constable 2018 Rank Card जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो CRPF, NIA और SSF में SSC GD Constable और असम राइफल्स परीक्षा 2018 में उपस्थित हुए थे, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रैंक कार्ड (SSC GD Constable Rank Card) चेक कर सकते हैं.Also Read - SSC GD Constable Recruitment 2021: SSC में GD कांस्टेबल के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 68000 से अधिक होगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/ पर क्लिक करके भी अपना रैंक कार्ड (SSC GD Constable Rank Card) डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने 21 और 28 जनवरी 2021 को CRPF, NIA, SSF, असम राइफल्स राइफलमैन (जीडी) और कांस्टेबल (जीडी) का फाइनल रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया है. अब आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की रैंक (SSC GD Constable Rank Card) अपलोड करने का निर्णय लिया है. जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था. Also Read - SSC Recruitment Exam 2021 Date: SSC ने इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी किया ये महत्वपूर्ण नोटिस, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल

SSC GD 2018 के रिजल्ट के अनुसार नियुक्ति के लिए कुल 1,02,889 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 11751 महिला उम्मीदवार और 91138 पुरुष उम्मीदवार थे. Also Read - SSC CGL Tier 1 Admit Card 2021 Released: SSC ने जारी किया CGL 2021 Tier 1 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSC GD Constable Rank Card ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘Uploading of Ranks of Constable (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2018′ पर क्लिक करें.

एक नोटिस पीडीएफ खुलेगी.

अपना यूजर नाम, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें.

रैंक कार्ड दिखाई देगा.

SSC GD 2018 रैंक कार्ड डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.