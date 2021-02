SSC GD Result 2018 Final Marks Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आधिकारिक वेबसाइट पर असम राइफल्स परीक्षा, 2018 में CAPF, NIA, SSF और राइफलमैन (GD) में कांस्टेबल (GD) के फाइनल मार्क्स (SSC GD Result 2018 Final Marks) जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फाइनल मार्क्स (SSC GD Result 2018 Final Marks) देख सकते हैं. Also Read - SSC MTS Recruitment 2021: भारत सरकार में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, SSC ने 10वीं पास के लिए निकाली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू

आयोग ने 21 और 28 जनवरी, 2021 को SSC GD Constable Recruitment Exam के फाइनल रिजल्ट घोषित किए थे. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, "उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत अंकों की जांच कर सकते हैं और उम्मीदवार डैशबोर्ड पर रिजल्ट/मार्क्स लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. यह सुविधा एक महीने की अवधि के लिए अर्थात् 05-02-2021 से 06-03-2021 तक उपलब्ध होगी"

उम्मीदवार इस लिंक https://ssc.nic.in/ पर क्लिक करके अपना SSC GD Result 2018 फाइनल मार्क्स चेक कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने रिजल्ट का फाइनल मार्क्स चेक कर सकते हैं.

SSC GD Result 2018 Final Marks ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Final Marks of Constable (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2018 लिखा हो.

अपना पंजीकरण संख्या और पासवार्ड दर्ज करें.

आपका SSC GD Result 2018 Final Marks दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.