SSC JE, Steno Recruitment 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और स्टेनोग्राफर ग्रुप C और D भर्ती 2020 (Steno Group C & D Recruitment 2020) के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. SSC ने गुरुवार को जारी अपने आधिकारिक नोटिस में कहा कि JE 2020 और स्टेनोग्राफर ग्रुप के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को C और D 2020 परीक्षा को समय सीमा से पहले अपने ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए और अंतिम तिथियों तक इंतजार नहीं करना चाहिए.

SSC ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की और स्टेनोग्राफर ग्रुप C और D भर्ती 2020 10 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई. जूनियर इंजीनियर परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है और स्टेनोग्राफर 2020 परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, "जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 और स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2020 के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अपने ऑनलाइन आवेदन को अंतिम तिथि से पहले, क्रमशः 30.10.2020 और 04.11.2020 से पहले जमा करें और अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. अंतिम दिनों के दौरान सर्वर पर भारी ट्रैफ़िक हो सकता है."

SSC 22 मार्च से 25 मार्च, 2021 तक JE भर्ती और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए 29 से 31 मार्च, 2021 तक के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (टियर 1) आयोजित करेगा इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.