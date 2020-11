SSC JHT Answer Key 2020 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों के लिए पेपर 1 की ऑनलाइन परीक्षा की अस्थाई आंसर की जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो SSC JHT 2020 Exam में उपस्थित हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर SSC JHT Answer Key 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri: SSC CHSL Recruitment 2020: SSC ने जारी किया CHSL 2020 भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जानें पूरी डिटेल

SSC JHT Answer Key लिंक नीचे उपलब्ध है. उम्मीदवार लिंक के माध्यम से SSC JHT/SHT उत्तर, रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार 100रु. का भुगतान करके 27 नवंबर 2020 (06:00 बजे) से 01 दिसंबर 2020 (06:00बजे) के बीच SSC Hindi ट्रांसलेटर आंसर की के प्रति यदि कोई आपत्तियां हो तो उसे उठा सकते हैं. SSC JHT Paper 1 Exam 19 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी. उम्मीदवार जो पेपर 1 में उत्तीर्ण होंगे उन्हें SSC JHT Paper 2 के लिए बुलाया जाएगा जो कि 200 अंकों का वर्णनात्मक प्रकार का पेपर (अनुवाद और निबंध) है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/64643/login.html के माध्यम से SSC JHT Answer Key 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को भी फॉलो करके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं.

SSC JHT Answer Key 2020 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ssc.nic.in जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Uploading of Tentative Answer Keys alongwith Candidates’ Response Sheet (s) of Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2020” लिखा हो.

एक पीडीएफ फाइल खुलेगी

SSC JHT Paper 1 Answer Key डाउनलोड करें.

रिस्पांस शीट्स का प्रिंट आउट लें.