SSC JHT Final Result 2019 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जूनियर हिंदी अनुवादक (JHT), सीनियर हिंदी अनुवादक (SHT) और हिंदी प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा 2019 (SSC JHT Recruitment Exam 2019) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इस भर्ती के लिए कुल 325 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

SSC ने पेपर 2 परीक्षा 16 फरवरी को आयोजित की थी और 16 जून को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था. योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/ROLL_F_13112020.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/Writeup_of के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, "योग्य और गैर-योग्य उम्मीदवारों के अंक 17.11.2020 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. यह सुविधा एक महीने की अवधि यानी 17.11.2020 से 16.12.2020 तक के लिए उपलब्ध होगी. उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत अंकों की जांच कर सकते हैं और उम्मीदवार डैशबोर्ड पर रिजल्ट/ अंक टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं."

SSC JHT Final Result 2019 ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ऊपर टैब बार में रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

उसके बाद JHT पर क्लिक करें.उस लिंक पर क्लिक करें जहां, “Declaration of Final Result of Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak Examination, 2019” लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

अपना रोल नंबर सर्च करें.

रिजल्ट डाउनलोड करें भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.