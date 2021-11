SSC MTS Answer Key 2021 Download: कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने SSC MTS Answer Key 2021 जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने SSC MTS Exam 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन दिए थे वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर SSC MTS Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Indian Army SSC Recruitment 2021: भारतीय सेना में निकली भर्ती, ऑफिसर के पद पर होगी नियुक्ति, ले सकेंगे इन सुविधाओं का लाभ

बता दें कि SSC ने MTS के पदों के लिए 05 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक परीक्षा आयोजित की थी. आंसर-की जारी होने के बाद SSC उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका देगा. उम्मीदवार प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकेंगे.

गौरतलब है कि प्रोविजनल आंसर-की के आधार पर आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी.

इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें एसएससी एमटीएस आंसर-की 2021 (SSC MTS Answer Key 2021 Download)

एसएससी एमटीएस आंसर-की 2021 (SSC MTS Answer Key 2021 Download) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

इसके अलावा इन स्टेप्स को फॉलो करें

1: SSC की आधिकारिक वेबासइट ssc.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर ही Latest News में देखें. सबसे पहला नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा- Uploading of Tentative Answer Keys of Computer Based Examination of Multi Tasking (Non-Technical) Staff Examination – 2020 – इस पर क्लिक करें.

3. क्लिक करने के बाद नोटिस के नीचे एक लिंक दिया होगा. जिसमें लिखा होगा- Link for candidate’s response sheet, tentative answer keys and submission of representation – यहां क्लिक करें

4: आंसर-की डाउनलोड करने के लिए लॉग-इन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

5 आंसर की डाउनलोड करें और इसे प्रिंट आउट भी ले लें.