Hindi Career Hindi

Ssc Mts Final Result 2023 Declared At Ssc Nic In 1729 Candidates Selected

SSC MTS फाइनल रिजल्ट जारी, ssc.nic.in पर करें चेक, 57 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिग

SC MTS फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं.

Image for representational purposes

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार परीक्षा 2023 के लिए फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर एसएससी एमटीएस 2023 के अंतिम परिणाम और कट ऑफ की जांच कर सकते हैं. एमटीएस के पदों के लिए 1,346 और हवलदार के पदों के लिए 383 सहित कुल 1,729 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं. आयोग ने 57 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

Trending Now

नोटिस में कहा गया है कि सीबीआईसी द्वारा हवलदार के पदों के लिए पीईटी/पीएसटी 22.11.2023 से 29.11.2023 तक पूरे देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. सीबीआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए पीईटी/पीएसटी आंकड़ों के अनुसार, 3179 उम्मीदवार पीईटी/पीएसटी में उपस्थित हुए, जिनमें से 3041 उम्मीदवारों ने हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) के पद के लिए पीईटी/पीएसटी उत्तीर्ण की है. आयोग ने बताया कि ऐसे मामलों में, जहां एक से अधिक उम्मीदवारों ने सत्र-2 में समान कुल अंक प्राप्त किए हैं. अगर किसी उम्मीदवारों को एक बराबर नंबर मिले है यानी टाई होने पर नीचे दिए गए नियमों को लागू किया जाएगा.

You may like to read

Marks in General Awareness (GA) of Session-2

Total normalized marks in Session-I.

Date of birth: the candidate older in age gets preference.

Alphabetical order of the names

आयोग ने कहा कि 57 उम्मीदवारों (एमटीएस के लिए 46 और हवलदार के लिए 11) का परिणाम संदिग्ध कदाचार के कारण आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है. यह भी बताया गया कि 25 उम्मीदवारों के परिणाम संसाधित नहीं किए गए हैं क्योंकि उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है.