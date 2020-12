SSC Selection Post 8 Admit Card 2020 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC CR) मध्य क्षेत्र ने SSC के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए चयन पोस्ट चरण 8 (स्नातक, सीनियर सेकेंडरी और माध्यमिक) के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो बिहार क्षेत्र के चयन पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, वे SSC CR की आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने उम्मीदवारों की एप्लीकेशन स्टेटस को भी सक्रिय कर दिया है. Also Read - SSC Delhi Police Constable Admit Card 2020 Released: SSC ने जारी किया Delhi Police Constable 2020 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

जिन उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, वे SSC CR वेबसाइट से एसएससी चयन पोस्ट एडमिट कार्ड (SSC Selection Post 8 Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. बिहार क्षेत्र के लिए एसएससी चयन पोस्ट परीक्षा (SSC Selection Post Exam) 14 दिसंबर 2020 को निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आईडी प्रमाण के साथ अपना एडमिट कार्ड लाना होगा, जिसमें जन्म तिथि वही होना चाहिए जो एडमिट कार्ड में मुद्रित है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.ssc-cr.org/notice_detail.php?noticeID=1146 पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://www.ssc-cr.org/sel_post_2020_phase_8_bh_0811_rej.php के जरिए अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं. SSC चयन पद परीक्षा में सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मात्रात्मक योग्यता पर 200 MCQ और 200 अंकों की इंग्लिश कंप्रेहेंसिव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

SSC Selection Post 8 Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

SSC मध्य क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट sscer.org पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR SELECTION POST PHASE-VIII EXAMINATION-2020 (MATRICULATION LEVEL, HIGHER SECONDARY LEVEL AND GRADUATE LEVEL) TO BE HELD ON 14/12/2020 (ONLY FOR BIHAR CANDIDATES)’ लिखा हो.

निर्देश पढ़ें और उस लिंक पर क्लिक करें, जहां CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD लिखा हो.

अब Have PROCEED Now ’बटन पर क्लिक करें, यदि आपने यूपी और बिहार में अपना परीक्षा केंद्र चुना है.

अपना विवरण दें

“खोज” बटन पर क्लिक करें.

SSC Selection Post 8 Admit Card 2020 डाउनलोड करें.