SSC SI ASI PET PST Result 2019 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने Delhi Police, CRPF और सहायक उप-निरीक्षक उप-निरीक्षक के पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) का रिजल्ट (SSC SI ASI PET PST Result 2019) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSC SI ASI PET PST Exam 2019) के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC SI ASI PET PST Result 2019) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/PETQLY पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (SSC SI ASI PET PST Result 2019) चेक कर सकते हैं. SSC SI शारीरिक परीक्षा 2019 में कुल 5954 उम्मीदवार योग्य हैं. चयनित उम्मीदवार अब चरण 2 परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे. SSC CPO पेपर 2 की तारीख और एडमिट कार्ड की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, SSC SI PET को 45923 उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से 30218 उम्मीदवार अनुपस्थित थे, 9751 योग्य नहीं हैं, जबकि 83 उम्मीदवारों को PET/PST से छूट दी गई है. SSC CPO परीक्षा 23 नवंबर 2020 से 8 दिसंबर 2020 तक CAPF के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. SSC ने CISF परीक्षा 2019 के माध्यम से दिल्ली पुलिस, CAPF और सहायक सब-इंस्पेक्टर में सब-इंस्पेक्टर के 1557 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया था. कुल 8 ,20,683 उम्मीदवारों ने SSC CPO चरण 1 परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था.

SSC SI ASI PET PST Result 2019 ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

शीर्ष पर ‘Result’ लिंक पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां’Capf’ and then click on ‘click here’ given under ‘Result’ given against ‘Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector in CISF Examination, 2019 – List of candidates qualified in PET/PST for appearing in Paper-II’ लिखा हो.

उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर चेक करें.

रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें.