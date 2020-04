SSC Exam Date 2019-20 for CHSL, JE, Steno and Other: कोरोना महामारी के चलते कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कई भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था. अब इन परीक्षाओं की नई तारीखों को लेकर आयोग ने एक नोटिस जारी किया है. SSC द्वारा संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तर परीक्षा (टियर- I) 2019, जूनियर इंजीनियर (पेपर- I) परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा 2019 और CHSL 2018 के लिए स्किल टेस्ट की नई तरीखों पर फैसला देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद (COVID -19 लॉकडाउन 2.0) यानी 03 मई 2020 को लिया जाएगा. Also Read - दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सामने आए अर्जुन कपूर, वर्चुअल डेट फंड से भरा जाएगा 300 परिवारों का पेट

एसएससी ने परीक्षा से संबंधित नई तारीखों के बारे में आयोग की वेबसाइटों और आयोग के क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर नोटिस जारी किया है. इस संबंध में प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट pib.gov.in पर एक प्रेस नोट जारी किया गया है. इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार “देश में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर सामाजिक डिस्टेंसिंग मानदंडों सहित यह निर्णय लिया गया कि सभी स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तारीखों पर फैसला 3 मई 2020 के बाद लिया जाएगा. Also Read - बंगाल भाजपा का आरोप- पुलिस ने राहत सामग्री वितरित कर रहे सांसदों को रोका

बता दें कि SSC CHSL 2020 की परीक्षा 20 मार्च से आयोजित होने वाली थी जबकि SSC JE 2020 की परीक्षा 30 मार्च से निर्धारित थी. वहीं 05 मई से 07 मई तक निर्धारित SSC स्टेनो 2020 की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाएगा. इसके अलावा SSC CHSL स्किल टेस्ट 2018 को SSC द्वारा रद्द कर दिया गया था जो 04 अप्रैल 2020 को आयोजित किया जाना था. उम्मीदवार जो इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, उन्हें SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर नजर बनाए रखना होगा. Also Read - लॉकडाउन में ऐसे समय काट रहे हैं मिस्टर इंडिया के "कैलेंडर"