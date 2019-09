कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने सब इंस्पेक्टर (एग्जिक्यूटिव), सब इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अक्टूबर तक स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन कि आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉग इन कर आवेदन भर सकते हैं. चालान के जरिए आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है. आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन पदों की भर्तियां दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सीआईएसएफ में की जाएंगी.

इन पदों के लिए 20-25 वर्ष तक के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने आवेदन का शुल्क जनरल और ओबीसी वर्गों के लिए 100 रुपये तय किया है. उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा. इन पदों के लिए वही योग्य उम्मीदवार माने जाएंगे जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्धा से बैचलर की डिग्री होगी और पुरुष उम्मीदवार के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है. उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा से गुजरना होगा. फिर, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक जांच और साक्षात्कार के चरणों को पास करना होगा. परीक्षा मल्टीप्ल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगी.

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन कि आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉग इन करें.

स्टेप 2- खुले हुए होमपेज पर नए यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जानकारी भरें. (पहले यूजर नहीं है तो आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं).

स्टेप 3- उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म नजर आएगा जिसमें कुछ जानकारियां भरनी होगी.

स्टेप 4- सभी जानकारी को भर कर आप CAPF और ‘Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector In CISF Examination, के लिकं पर क्लिक करें.

स्टेप 5- खुले हुए टैब में फिर से बेसिक जानकारी भरें और आवेदन शुल्क जमा करें.

स्टेप 6- आवेदन शुल्क भरने के बाद इसके बैंक चालान और सब्मिट किए गए फॉर्म का प्रिंट ले लें.

उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं. notice.pdf