SSC MTS, Havaldar Answer Key 2021 Released: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एमटीएस, हवलदार परीक्षा 2022 के आंसर की (Staff Selection Commission, SSC MTS, Havaldar Answer Key 2021) को जारी कर दिया गया है. एसएससी ने एमटीएस और हवलदार अनंतिम उत्तर कुंजी 2 अगस्त को जारी किया. जिन उम्मीदवार ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे अधइकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं. बता दें कि यह प्रोविजनल आंसर की है. अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 अगस्त 2022 तक का समय दिया गया है.Also Read - UPSSSC Lekhpal Exam Answer Key: यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आंसर की हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

How to check SSC MTS, Havaldar Answer Key 2021: कैसे देखें आंसर की

– आंसर की देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर आपको Multi Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021: Uploading of Tentative Answer Keys alongwith candidates’ Response Sheet(s) के लिंक पर क्लिक करें.

– अब नया पीडीएफ खुलेगा.

– पीडीएफ के निचले हिस्से में एक लिंक होगा जिसपर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा.

– आंसर की आपके सामने प्रदर्शित कर दी जाएगी. इसे चेक करें या डाउनलोड कर लें. Also Read - NEET UG 2022 Answer Key: नीट यूजी का आंसर की आज हो सकता है जारी, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक

एसएससी एमटीएसए हवलदार आंसर की जारी कर दी है, उम्मीदवा जो इसपर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं वो 100 रुपये आब्जेक्शनल शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. उम्मीदवार टेंटेटिव उत्तर कुंजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया पत्रक का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं. Also Read - REET 2022 Answer Key: रीट परीक्षा की आंसर की आज हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड