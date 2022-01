SBI Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक संविदा (State Bank of India) के आधार पर प्रमुख (डिजिटल बैंकिंग) की नियुक्ति कर रही है. बैंक (Bank Jobs) ने इस बाबत आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों ध्यान दें की 28 जनवरी आवेदन करने की अंतिम तारीख है. आवेदन से पूर्व उम्मीदवार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें.Also Read - RBI SO Recruitment 2022: भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर निकाली भर्ती, जल्दी करें आवेदन

योग्यता

भारतीय स्टेट बैं के डिजिटल प्रमुख के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय से B.E./B. Tech, MBA / PGDM पूर्णकालिक या अन्य समकक्ष योग्यता, MCA या अन्य समकक्ष योग्यता, चार्टर्ड एकाउंटेंट से जुड़ी डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों का चयन तीन अलग अलग चरणों में किया जाएगा. शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार और मेरिट सूची की घोषणा के बाद नियुक्ति दी जाएगी.

RBI में आई भर्ती

भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर लेकर आया है. आरबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (RBI SO Recruitment 2022) के कई पदों पर भर्तियां निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों के पर आवेदन करना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन (RBI SO jobs 2022) करने की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 14 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.