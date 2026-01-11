Hindi Career Hindi

Army में ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? जानिए इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होती है

Indian Army Entry: आपने अगर हाल ही में 10+2 की परीक्षा पास कर ली है या करने वाले हैं और इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं तो ये आर्टिकल आप के लिए है.

India Army News: आपने अगर हाल ही में 10+2 की परीक्षा पास कर ली है या करने वाले हैं और आपका सपना भारतीय सेना ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं तो नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है. इसमें आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए. फिलहाल इस एंट्री में केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. यूपीएससी साल में दो बार एनडीए की परीक्षा आयोजित करता है. इस परीक्षा में गणित, सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. लिखित परीक्षा पास करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता की जांच की जाती है. एनडीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनते हैं.

टीईएस के जरिए तकनीकी अधिकारी बनने का मौका

अगर आपने 10+2 की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम से कम से कम 70 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है, तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी टीईएस के तहत भारतीय सेना में जा सकते हैं. इसमें भी उम्र सीमा 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होती है और केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. टीईएस के जरिए चयन होने पर उम्मीदवारों को तकनीकी क्षेत्र में अधिकारी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती, बल्कि मेरिट और एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है. यह उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जो पढ़ाई में अच्छे हैं और तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते हैं.

आईएमए और सीडीएस से अधिकारी बनने का रास्ता

यदि आपने किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है, तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए के जरिए भारतीय सेना में अधिकारी बन सकते हैं. इसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा साल में दो बार होती है और इसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं. इस एंट्री में पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं. शुरुआत में यह सेवा शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में 10 से 14 साल के लिए होती है, जिसे अच्छे प्रदर्शन पर आगे बढ़ाया जा सकता है. उम्र सीमा 19 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

यूईएस से इंजीनियरों के लिए सुनहरा अवसर

जो छात्र एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री कर चुके हैं, वे यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यानी यूईएस के तहत भारतीय सेना में तकनीकी अधिकारी बन सकते हैं. इसके लिए उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग छात्रों को सीधा मौका मिलता है. चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग और एसएसबी इंटरव्यू शामिल होता है. यह योजना उन युवाओं के लिए बेहतरीन है जो इंजीनियरिंग के साथ-साथ देश सेवा करना चाहते हैं और एक सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं.

एनसीसी के जरिए सीधा प्रवेश

अगर आपने स्कूल या कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग ली है और आपके पास एनसीसी का ‘सी’ सर्टिफिकेट है, तो भारतीय सेना आपको सीधा अधिकारी बनने का मौका देती है. इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं. उम्र सीमा 19 से 25 वर्ष होती है. इस एंट्री में लिखित परीक्षा नहीं होती, केवल एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है. यह उन छात्रों के लिए खास मौका है जिन्होंने एनसीसी में अनुशासन और नेतृत्व सीखा है. सेना में भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी के लिए रोजगार समाचार, प्रमुख अखबार और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी अवसर हाथ से न निकल जाए.

