नई दिल्ली: बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) को दिवाली तक स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है. उन्होंने चेताया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी आत्महत्या का रास्ता अपनाएंगे. Also Read - NEET JEE Mains 2020 Exam: सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी, पोखरियाल से किया आग्रह, कहा- नीट, जेईई मेन्स, अन्य एंट्रेंस एग्जाम दिवाली के बाद हो आयोजित

पीएम मोदी को लिखे अपने महत्वपूर्ण पत्र में स्वामी ने कहा, “मेरी राय में परीक्षा आयोजित करने से देश भर के युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याएं किए जा सकती हैं.” उन्होंने सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं होने का हवाला भी दिया. Also Read - NEET Admit Card 2020: NTA जल्द ही जारी कर सकता है नीट परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें परीक्षा से जुड़ी खास बातें

स्वामी ने मुंबई का एक उदाहरण देते हुए दावा किया, “कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है और लोगों को अन्य क्षेत्रों से आना पड़ता है, अक्सर 20 से 30 किलोमीटर दूर से.” उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कई स्थानों पर लागू प्रतिबंधों के कारण ऐसी स्थिति है. Also Read - UGC-NET, IGNOU, DU Entrance Exam 2020 Date: NTA ने जारी किया इन विभिन्न परीक्षाओं की रिवाइज्ड डेट, जानें डिटेल

In his “urgent letter” to #PMModi, #SubramanianSwamy (@Swamy39) said: “Holding the #exams, in my opinion, may lead to a large number of suicides by youths around the country.”#NEET #JEE

Photo: IANS (File) pic.twitter.com/VMK1c1wOZa

— IANS Tweets (@ians_india) August 21, 2020