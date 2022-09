Success Story of Roshan Jacob: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है. जबकि लखनऊ के दिलकुशा इलाके में एक मकान के ढहने के कारण 9 लोगों की मौत भी हो गई है. इस बीच लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब (Inspirational Story of Roshan Jacob) शुक्रवार सुबह शहर में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंची. वे खुद पानी में उतरी और उन इलाकों तक पहुंची जहां जलभराव हुआ है. कमिश्नर जैकब (Motivational Story of Roshan Jacob) ने अधिकारियों को जलजमाव की समस्या को निजात दिलाने का आदेश दिया है. मगर कमिश्नर रोशन जैकब (Who is Roshan Jacob) को आप नहीं जानते होंगे.Also Read - Success Story: छोटी-छोटी आसान ट्रिक अपनाईं और इंजीनियर से IAS बन गईं अनुपमा, आप भी जान लें

केरल में हुआ जन्म

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जन्मी रोशन जैकब अपने माता-पिता की अकेली संतान हैं. जैकब की शुरुआती पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के सर्वोदय विद्यालय में हुआ. इसके बाद उन्होंने गवर्मेंट कॉलेज फॉर वीमेन से बैचलर की डिग्री हासिल की. केरल में जन्मी जैकब गैर हिंदी भाषी राज्य से ताल्लुक रखती हैं. बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आकर उन्होंने बेहतरीन लोक सेवक की भूमिका अदा की है. बता दें कि जैकब यूपी में 16 साल से अधिक का समय बिता चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने कई ऐसे प्रशासनिक काम किए जिसके लिए उन्हें समय समय पर सराहना मिलती रही है.

यूपी माइनिंग डिपार्टमेंट की बनी पहली महिला डायरेक्टर

साल 2013 में गोंडा जिले में एलपीजी वितरण के काम को सुचारु रूप से करने के लिए रोशन जैकब का नाम पहले लिया जाता है. चार साल पहले रोशन जैकर यूपी माइनिंग डिपार्टमेंट की पहली महिला डायरेक्टर बनी थीं. साथ ही उनकी निगरानी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में माइनिंग का काम शुरू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना था.

रोशन जैकब का परिवार

रोशन जैकब के पिता टीके जैकब केरल सरकार में कर्मचारी थी. वहीं उनका मां एलेयाम्मा वर्गीज भी केरल सरकार के लिए काम करती थी. अपने माता पिता की अकेली संतान रोशन जैकब ने आईएएस रहते हुए ही अपनी पीएचडी पूरी की और अपने बैचमेट IFS officer डॉक्टर अरिंदम भट्टाचार्य से शादी की है. इनकी दो संताने भी हैं. एक बेटा और एक बेटी. रोशन को कविता लिखने का भी शौक है. उनके अंग्रेजी में काव्य संग्रह – ए हैंडफुल ऑफ स्टारडस्ट का विमोचन साल 2012 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया था.