Hindi Career Hindi

Success Story Who Is Uppcs Rank One Neha Panchal Know How She Achieved This Position

Success Story: कौन हैं नेहा पांचाल? यूपी PCS में किया टॉप, जानें कैसे हासिल किया ये मुकाम

UPPCS 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है. इस बार दिल्ली की रहने वाली नेहा पांचाल ने इस एग्जाम को टॉप किया है. वहीं, जारी रिजल्ट में टॉप 10 में 6 और टॉप 20 में 13 गर्ल्स एस्पिरेंट सेलेक्ट हुई हैं.

UPPCS में नेहा पांचाल ने लहराया परचम (इमेज AI की मदद से तैयार की गई है)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है. इस बार टॉपर्स की लिस्ट महिलाओं के मेहनत की इबारत लिख रही हैं. टॉप-10 में 6, और टॉप-20 में 13 महिलाओं ने इस एग्जाम को क्रैक कर अपना लोहा मनवाया है. इस एग्जाम की टॉपर नेहा पांचाल बनी है. नेहा 2018 में सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी. प्रिपरेशन शुरू करने और सफलता मिलने में उन्हें 6 साल लग गए. इस दौरान उन्हें UPSC के इंटरव्यू में भी बैठने का मौका मिला. आइये जानते हैं नेहा पांचाल ने अपने सफलता को लेकर क्या कुछ बताया है…

कौन हैं यूपी पीसीएस टॉपर नेहा पांचाल?

UPPCS 2024 में पहली रैंक हासिल करने वाली नेहा पांचाल मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उनकी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की. नेहा ने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स (MA) भी किया है.

10वीं का रिजल्ट जारी होने के कितने दिन बाद बोर्ड स्कूल में भेजेगा मार्कशीट? 11th में एडमिशन लेते समय हर छात्र के पास में होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स 0

2018 से जारी था संघर्ष

नेहा की सफलता रातों-रात नहीं मिली है. इसके पीछे 6 साल की कड़ी मेहनत छिपी है. नेहा पांचाल ने साल 2018 में सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी. यूपी पीसीएस में नेहा का ये चौथा प्रयास (Attempt) था जिसमें उन्होंने टॉप किया. इससे पहले साल 2023 में उन्होंने यूपीएससी (UPSC) का इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आ पाया था. हालांकि, इन असफलताओं ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है.

नेहा का सक्सेस मंत्र

एक पुराने मॉक इंटरव्यू में यूपीपीएससी टॉपर नेहा ने बताया कि तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी (Consistency) सबसे जरूरी है. उन्होंने तैयारी के समय पॉलिटिकल साइंस (Political Science) और समसामयिक मुद्दों (Current Affairs) पर अपनी पकड़ मजबूत रखी. बकौल नेहा, सिविल सेवा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा भी है. 2023 के यूपीएससी इंटरव्यू के अनुभव ने उन्हें यूपीपीसीएस में बेहतर स्ट्रैटजी बनाने में मदद की.

UPPCS के टॉप-10 में बेटियों का दबदबा

बता दें कि यूपीपीसीएस 2024 की मेरिट लिस्ट में टॉप-10 में कुल 6 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है. केवल टॉप-10 में ही नहीं, बल्कि टॉप-20 सेलेक्टेड एस्पिरेंट में 13 महिलाएं और केवल 7 पुरुष शामिल हैं.

Add India.com as a Preferred Source