आज उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 अक्टूबर को नीट की परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ऐसे छात्रो के लिए दिया है जो कि कोरोना वायरस संक्रमित जोन होने कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.

परीक्षा आयोजित कराने के फैसले के साथ ही कोर्ट ने 16 अक्टूबर को परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए भी कहा है. सु्प्रीम कोर्ट ने फैसले से हजारों छात्रों ने राहत की सांस ली है. कोरोना वायरस की वजह से कई ऐसे छात्र थे जो कि 13 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं पाए थे.

Supreme Court allows NEET exam to be conducted on October 14 for students who could not appear for it due to COVID-19 infection or because of residing in containment zones; results on October 16. pic.twitter.com/8dkAk59Zxt

