TBSE Term 1 Result 2022: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म-1 परीक्षा का परिणाम (class 10, 12 term 1 result 2022) जारी कर द‍िया है. पर‍िणाम (TBSE Madhyamik and Tripura Board Class 12 Term 1 results) आज 28 फरवरी 2022 को टीबीएसई की आध‍िकार‍िक वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर जारी किया गया. बता दें कि बोर्ड टर्म-2 परीक्षा (TBSE term 2 examination) 15 मार्च 2022 से शुरू करेगा. TBSE ने टर्म-1 परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में किया था.

TBSE Class 10th and HS +2 Results 2022 for Term 1 : ऐसे चेक करें

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (Class 10 and 12 State Board exam) में कुल 72,000 छात्रों ने हिस्‍सा लिया था. परिणाम (Tripura Board Class 10 and 12) ऑनलाइन (Madhyamik and HS Result 2022 online) चेक करने के लिये छात्रों को नीचे दिए गए स्‍टेप्‍स फॉलो करने होंगे.

1 . आध‍िकार‍िक वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर जाएं.

2 . होमपेज पर दिये गए लिंक (TBSE Madhyamik Term 1 Result 2022) या (TBSE HS+2 Result 2022) पर क्‍ल‍िक करें.

3 . एक लॉगइन विंडो खुलेगी. यहां रोल नंबर और रजिस्‍ट्रेशन नंबर एंटर करें.

4 . रिजल्‍ट पर क्‍ल‍िक करें.

5 . स्‍क्रीन पर रिजल्‍ट (Tripura result 2022 for term 1) आ जाएगा. चेक करें और प्रिंटआउट लें.

बता दें कि टर्म-1 की रिपोर्ट कार्ड नहीं जारी की जाएगी. छात्रों को अपनी मार्कशीट टर्म-2 के बाद फाइनल रिजल्‍ट के बाद मिलेगी.

