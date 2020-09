Teacher’s Day 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से एक अलग पहचान बनाने के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा. 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) द्वारा 47 शिक्षकों का चयन किया गया है. COVID-19 महामारी के कारण समारोह ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. Also Read - Teachers Day 2020 Speech In Hindi: शिक्षक दिवस पर देने जा रहे हैं भाषण तो इन बातों को जरूर करें शामिल

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने ट्विटर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) के अवसर पर 5 सितंबर, 2020 को आयोजित किए जाने वाले वर्चुअल कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने का आमंत्रण देते हुए इसकी घोषणा की. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) हाल ही में अपनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New Education Policy) पर वेबिनार आयोजित करेंगे. आयोग ने यह भी कहा है कि वह शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) समारोह के एक भाग के रूप में 5 सितंबर को एक सोशल मीडिया अभियान का आयोजन करेगा. Also Read - Teacher's Day 2020 Quotes & SMS In Hindi: शिक्षक दिवस पर अपने टीचर्स को भेजें ये स्पेशल कोट्स और Message



आधिकारिक बयान के अनुसार छात्रों के जीवन में मित्र, संरक्षक, कोच के रूप में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जबकि मंत्रालय और यूजीसी शिक्षक दिवस के अवसर पर NEP के विभिन्न विषयों और पहुलों पर वेबिनार आयोजित करके हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने की योजना बना रहे हैं. यूजीसी (UGC) ने यह भी कहा कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक #ourteachersourheroes और #teachersfromindia अभियान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 को चुनौती देने और इसे एक अवसर में बदलने के लिए शिक्षकों की सराहना की.