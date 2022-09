National Awards to Teachers 2022: 5 सितंबर को हर वर्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इस दिन देश के अलग अलग राज्यों के कई शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. इस बाबत केवल उन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी. जिन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा उनके नाम निम्नलिखित है.Also Read - Teachers Day 2022: शिक्षक दिवस पर पढ़ें डॉ. सर्वपल्ली राधाकृ्ष्णन के अनमोल विचार, जीवन में इनका पालन किया तो बन सकते हैं महान

इन शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड (National Awards to Teachers 2022)

– Ms. Anju Dahiya- हरियाणा

– Mr. Yudhveer- हिमाचल प्रदेश

– Mr. Virender Kumar- हिमाचल प्रदेश

– Mr. Harpreet Singh- पंजाब

– Mr. Arun Kumar Garg- पंजाब

– Ms. Rajni Sharma- दिल्ली

– Mr. Kaustubh Chandra Joshi- उत्तराखंड

– Ms. Seema Rani- चंडीगढ़

– Ms. Sunita- राजस्थान

– Mr. Durga Ram Muwal- राजस्थान

– Ms. Maria Murena Miranda- गोवा

– Mr. Umesh Bharatbhai Vala- गुजरात

– Mr. Neeraj Saxena- मध्य प्रदेश

– Mr. Om Prakash Patidar- मध्य प्रदेश

– Ms. Mamta Ahar- छत्तीसगढ़

– Ms. Kavita Sanghvi- महाराष्ट्र

– Mr. Iswar Chandra Nayak- ओडिशा

– Mr. Buddhadev Dutta- पश्चिम बंगाल

– Mr. Javid Ahmed Rather- जम्मू कश्मीर

– Mr. Mohd Jabir- लद्दाख

– Mr. Khursheed Ahmad- उत्तर प्रदेश

– Mr. Saurabh Suman- बिहार

– Ms. Nishi Kumari- बिहार

– Mr. Amit Kumar- हिमाचल प्रदेश

– Mr. Sidharth Yonzone- सिक्किम

– Ms. Jainus Jacob- केरल

– Ms. G Ponsankari- कर्नाटक

– Mr. Umesh TP- कर्नाटक

– Ms. Mimi Yhoshii- नागालैंड

– Mr. Nongmaithem Gautam Singh- मणिपुर

– Ms. Mala Jigdal Dorjee- सिक्किम

– Ms. Gamchi Timre R Marak- मेघालय

– Mr. Santosh Nath- त्रिपुरा

– Ms. Meenakshi Goswami- असम

– Ms. Shipra- झारखंड

– Dr Ravi Aruna- आंध्र प्रदेश

– Mr. TN Sridhar- तेलंगाना

– Mr. Kandala Ramaiah- तेलंगाना

– Ms. Sunitha Rao- तेलंगाना

– Ms. Vandna Shahi- पंजाब

– Mr. Ramachandran K- तमिलनाडु

– Mr. Shashikant Sambhajirao Kulthe- महाराष्ट्र

– Mr. Somnath Waman Walke- महाराष्ट्र

– Mr. Aravindaraja D, Teacher- पुडुचेरी

– Mr. Pradeep Negi- उत्तराखंड

– Mr. Pradeep Negi- उत्तराखंड

– Mr. Ranjan Kumar Biswas- अंडमान निकोबार