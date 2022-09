Teacher’s Day Speech in Hindi 2022 (शिक्षक दिवस पर भाषण हिंदी में 2022): जिस प्रकार के मजबूत नींव एक मजबूत भवन का निर्माण करती है. उसी प्रकार के एक गुरु अपने शिष्य या छात्र के जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे मजबूत बनाता है. एक गुरु शिष्य अपने शिष्य को सांसारिक ज्ञान व जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव सभी से वाकिफ कराता है. ताकि शिष्य भविष्य में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कर सके. जब भी उसके जीवन में बुरा दौर आए वह उसे आपदा की तरह न लेते हुए उसे अवसर समझ कर अपनी मेहनत और सुनिश्चित कर अपने लक्ष्य की प्राप्त करें. ऐसे में अगर आपके भी जीवन में गुरु या शिक्षक हैं और आप इस शिक्षक दिवस (Teacher’s Day Speech in Hindi 2022) को उनके लिए खास बनाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने गुरु को अपनी स्पीच के जरिए खुश कर सकते हैं.Also Read - Teachers Day Speech in Hindi: शिक्षक दिवस पर कुछ यूं तैयार करें अपना भाषण, सभी हो जाएंगे इम्प्रेस

कैसे लिखें दमदार स्पीच (How to Write Speech on Teachers Day 2022)

यदि इस टीचर्स डे आप अपने गुरु के लिए भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि भाषण लिखना कैसे हैं. इसके जरिए आप अपने शिक्षक के इस खास दिन को और भी खास बना पाएंगे और पूरे क्लास में आपके नाम के चर्चे होंगे. सबसे पहले अपने स्पीच को अगर आप शुरु कर रहे हैं तो किसी चर्चित कोट्स, शायरी, श्लोक या किसी की रचना से इसकी शुरुआत करें.

कैसे करें भाषण की शुरुआत

गुरू गोविंद दोउ खड़े, काके लागूं पाय,

बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताय.

सुप्रभात, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, एवं इस सभा में उपस्थित सभी शिक्षकों व साथियों को शिक्षक दिवस के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे गुरुओं के लिए मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं. शिक्षक दिवस का महत्व प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में होता है. शिक्षके बिना जीवन को सरल नहीं बनाया जा सकता है और ना ही जीवन को सही दिशा और दशा दी जा सकती है. जैसे मैंने अपने भाषण की शुरुआत कबीर के दोहे से की. इसमें कबीर दास ने गुरु के महत्व को बताया है.

इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, कि जब आपके सामने गुरू और भगवान दोनों खड़े हों तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे. सर्वप्रथम हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही हमें भगवान (गोविंद) की प्राप्ति होगी. अर्थात गुरू सबसे महान हैं, ऐसे में आपको सर्वप्रथम गुरू का ही वंदन करना चाहिए.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जरूर करें याद

आप अपने स्पीच में आगे बताएं कि हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इस दिन भार ते पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan) का जन्म हुआ था. वे महान शिक्षक होने के साथ एक महान दार्शनिक भी थे. शिक्षा के क्षेत्र से उनका बेहद लगाव था. उन्होंने 40 साल तक बतौर शिक्षक काम किया. वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी संभाल चुके हैं. अपने जीवन काल में वे मेधावी छात्र, प्रसिद्ध शिक्षक, लेखक और प्रशासक रह चुके हैं. इतने ऊंचे पदों पर रहने के बावजूद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सादगी देखने लायक थी.

इसी कड़ी में आगे आप अपने इच्छानुसार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृ्ष्णन के जीवन से संबंधित कोई कहानी या किस्सा सुनाएं. किस्सा सुनाने के बाद आप एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दें और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने भाषण का समापन करें. यकीन मानिए इसके बाद पूरे क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी.