TET 2021 Registration Postponed, Directorate of Educational Research and Training, Meghalaya: डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मेघालय ने TET 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन स्थगित कर दिया है. इसके लिए 10 जून से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी. संभवतः कोरोना की वजह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्थगित की गई है. TET 2021 को स्थगित किए जाने के बारे में अभ्यर्थी Directorate of Educational Research and Training, Meghalaya की आधिकारिक वेबसाइट megeducation.gov.in पर ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं.

जो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते थे उन्हें अब थोड़ा इंतजार करना होगा. ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी.

हालांकि अभी तक परीक्षा की तारीख नहीं बदली गई है. इस आधिकारिक नोटिस में परीक्षा तारीख के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. यह परीक्षा 28 अगस्त 2021 को तय है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोबारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

MTET यानी मेघालय टेट CTET के तर्ज पर आयोजित की जाती है. पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए पेपर-1 की परीक्षा पास करनी होगी, जबकि छठी से 8वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए पेपेर-2 पास करना होगा. ये दोनों पेपर की परीक्षाएं 2:30 घंटे की होगी.