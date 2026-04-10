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Government Paid Internship Schemes: स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं पेड इंटर्नशिप! भारत सरकार की ये स्कीम्स बनाएगी राह आसान
Government paid internships schemes: 2026 का साल भारतीय युवाओं के लिए स्किलिंग का साल है, जहां एक ओर PM इंटर्नशिप स्कीम 1 करोड़ युवाओं को इंडस्ट्री के लिए योग्य बनाने का टारगेट लेकर चल रही है, वहीं, दूसरी ओर UIDAI और MWCD जैसे विभाग 20 से 40 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड देकर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका दे रहीं है.
Government Paid Internship opportunity: क्या आप जानते हैं कि 2026 में भारत सरकार युवाओं को न केवल काम सिखा रही है, बल्कि इसके लिए 10 से 40 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड भी दे रही है. अगर आप स्टूडेंट हैं या हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये इंटर्नशिप्स आपके करियर को रॉकेट की रफ्तार दे सकती हैं. अब आप सोचेंगे कि सरकार की ओर से इंटर्नशिप, वो भी मिनिस्ट्री में, बिना पैरवी या बैकडोर एंट्री के कैसे होगा, तो आप घबराइए मत. अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए. पूरे मन से इन योजनाओं में अप्लाई कीजिए, अगर आप एलिजिलिबिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, तो यकीन मानिए आपको इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले भारत सरकार के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से….
PM इंटर्नशिप स्कीम
प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम (Prime Minister’s Internship Scheme) मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में अनुभव दिलाना है. इसमें स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड के तौर पर कम-से-कम 5,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे. वहीं, एक बार 6,000 का वन-टाइम ग्रांट भी मिलेगा. एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्र 21-24 साल के बीच में होनी चाहिए. 10वीं/12वीं पास, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. इस इंटर्नशिप की टाइम पीरियड 12 महीने की होगी. एक बात ध्यान रखें कि आप एलिजिबिलिटी आप खुद से जरुर चेक करें, ताकि आवेदन करने को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो.
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UIDAI इंटर्नशिप 2026
आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI अपने दिल्ली हेड ऑफिस के लिए आवेदन मांग रही है. यह सबसे अधिक स्टाइपेंड देने वाली सरकारी इंटर्नशिप्स में से एक है. इस इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड के तौर पर 30 से 40 रुपये प्रति महीने दी जाएगी. एलिजिबिलिटी की बात करें तो B.Tech, M.Tech, MBA, LLB से लेकर जर्नलिज्म/एनीमेशन के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. इंटर्नशिप टाइम पीरियड 6 हफ्ते से लेकर 12 महीने तक की होगी.
MEA इंटर्नशिप 2026
अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में रुचि रखते हैं, तो विदेश मंत्रालय आपके लिए बेहतरीन मौका लाया है. MEA इंटर्नशिप 2026 में आपको स्टाइपेंड के तौर पर 10,000 प्रति माह और हवाई यात्रा का खर्च मिलेगा. वहीं, एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट या फाइनल ईयर के छात्र अप्लाई कर सकते हैं. सामान्यत: ये इंटर्नशिप 1 से 3 महीने या आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार होगी.
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MWCD महिला इंटर्नशिप प्रोग्राम
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह प्रोग्राम खास तौर पर ग्रामीण और नॉन-टियर 1 शहरों की महिलाओं के लिए है ताकि उन्हें पॉलिसी मेकिंग का अनुभव मिल सके. इसमें स्टाइपेंड 20,000 रुपये और रहने और यात्रा की सुविधा भी साथ में दी जाती है. वहीं, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 21 से 40 साल की महिला छात्र, सोशल एक्टिविस्ट या टीचर्स शामिल हो सकती है. इस इंटर्नशिप की टाइम पीरियड 2 महीने की होती है. वहीं, ये इंटर्नशिप साल में चार बार कराई जाती है.
NHRC इंटर्नशिप
ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह एक इन-पर्सन इंटर्नशिप प्रोग्राम है. सेलेक्ट होने पर स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड के तौर पर 12,000 रुपया और 3rd AC ट्रेन का आने-जाने का किराया मिलता है. एलिजिबिलिटी की बात करें तो आवेदनकर्ता, लॉ (LLB/LLM) के छात्र या रिसर्च पोटेंशियल वाले ग्रेजुएट्स होने चाहिए. ये इंटर्नशिप 4 हफ्ते की होती है.
NIDM इंटर्नशिप
गृह मंत्रालय के तहत आने वाला यह संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट में रुचि रखने वाले युवाओं को दो तरह के मौके देता है. ग्रेजुएट स्टूडेट्स को 12,000 रुपये स्टाइपेंड और पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 15,000 प्रति माह स्टाइपेंड दी जाती है. इंटर्नशिप की टाइम पीरियड 2 महीने से 6 महीने तक की होती है.
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ISRO और DRDO इंटर्नशिप 2026
देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में काम करना हर किसी का सपना होता है. यहां अनुभव की वैल्यू स्टाइपेंड से कहीं ज्यादा है. स्टाइपेंड आमतौर पर अनपेड, कुछ DRDO लैब्स में परफॉरमेंस के आधार पर भुगतान संभव है. एलिजिबिलिटी की बात करें तो साइंस/टेक्नोलॉजी (B.E/B.Tech/M.Sc) के स्टूडेंट्स जिनके पास कम से कम 60% अंक हों. टाइम पीरियड 45 दिन से लेकर 6 महीने तक की हो सकती है.
NITI Aayog और MeitY
नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) युवाओं को सरकार के डिजिटल विजन और पॉलिसी मेकिंग से जोड़ते हैं. ग्रेजुएशन के कम से कम दो साल पूरे कर चुके या पोस्ट-ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इंटर्नशिप कीटाइम पीरियड 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक की होगी.
जाते-जाते बता दें कि स्किल इंडिया डिजिटल की ऑफिशियल साइट पर हर समय इंटर्नशिप ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं. इसके अलावा, आप अपने पसंद के मिनिस्ट्री के करियर सेक्शन में जाकर ओपन इंटर्नशिप चेक कर सकते हैं. इंटर्नशिप के मौके सालों भर आते रहते हैं. हालांकि, समर या विंटर वेकेशन के वक्त इनकी संख्या ज्यादा होती है.
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