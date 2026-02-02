By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस राज्य में 10वीं के सिलेबस में की जाएगी 25% की कटौती, जानिये क्यों लिया जा रहा है यह फैसला- छात्रों पर क्या होगा असर?
सिलेबस में कमी उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिससे एजुकेशन को ज्यादा स्टूडेंट-फ्रेंडली और उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाया जा सके.
केरल सरकार ने अगले एकेडमिक सत्र से 10वीं के सिलेबस में 25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है. राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इसकी घोषणा की. शिवनकुट्टी ने कहा कि अगले एकेडमिक सत्र से क्लास 10 का सिलेबस 25 परसेंट कम कर दिया जाएगा.छात्रों पर बढ़ रहे पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. इसका मकसद टेक्स्टबुक्स के मेन कंटेंट में बदलाव किए बिना पढ़ाई को ज्यादा मैनेजेबल बनाना है. यह घोषणा एक खास सेरेमनी के दौरान की गई, जहां मंत्री ने मिथुन के परिवार को नए बने घर की चाबियां सौंपीं. मिथुन एक स्टूडेंट था जिसकी पिछले साल थेवलक्कारा बॉयज हाई स्कूल में करंट लगने से दुखद मौत हो गई थी.
क्यों की जा रही सिलेबस में कटौती?
शिवनकुट्टी ने कहा कि स्टूडेंट्स अक्सर ज्यादा पढ़ाई के बोझ की शिकायत करते हैं. इसे देखते हुए, राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘अगले साल की स्कूल की किताबों में मौजूदा किताबों के सिलेबस से 25 परसेंट कम किया जाएगा. करिकुलम कमिटी ने पहले ही इस फैसले को मंजूरी दे दी है.’ उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि टेक्स्टबुक्स का कंटेंट नहीं बदला जाएगा.
मिथुन की मौत स्कूल कैंपस के पास गलती से बिजली की लाइन के संपर्क में आने से हुई थी. नए बने घर की चाबी देने की रस्म शिवनकुट्टी और केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालगोपाल ने मिलकर की. इससे पहले दिन में, सिवनकुट्टी ने फेसबुक पर लिखा कि मिथुन ने अपने परिवार के लिए एक अच्छे घर का सपना देखा था और अपने छोटे से घर की दीवारों पर सपनों का घर भी बनाया था.
मिथुन का सपना किया पूरा
मंत्री ने कहा, ‘आज, ‘मिथुन भवनम’ नाम के एक नए घर के बनने से वह सपना पूरा हो गया है, हालांकि बच्चे की कमी से बहुत दुख होता है.’ मैंने मिथुन की इच्छा पूरी करने की पहल करने के लिए केरल स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स से कोई पैसा लिए बिना, संगठन ने छह महीने के अंदर 20 लाख रुपये की लागत से 1,000 स्क्वायर फुट का घर बनाया. सिलेबस में कमी केरल की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिससे एजुकेशन को ज्यादा स्टूडेंट-फ्रेंडली और उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाया जा सके.
एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कदम
सिलेबस में कमी के अलावा, शिवनकुट्टी ने रिटायर्ड स्कूल टीचर्स का टीचर्स बैंक तैयार करने की योजना की घोषणा की, जिसके प्रोसेस इस साल शुरू होने वाले हैं. इस पहल का मकसद एजुकेशनल रिसोर्स को मजबूत करना और पूरे राज्य में स्टूडेंट्स को और मदद देना है.
