Top 5 Govt Jobs Of The Day: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे अभ्यर्थी ध्यान दें कि अलग अलग विभागों में कई पदों पर सरकारी भर्तियां आई हैं. डीएसएसएसबी, सेना, बीएसएफ समेत कई संस्थाओं में भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं.

डीएसएसबी ने टीजीटी-पीजीटी पदों पर मांगे आवेदन (DSSSB TGt-PGT Recruitment)

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीजीटी, पीजीटी सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होगी और 27 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी. बता दें कि अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 500 से अधिक खाली पदों को भरा जाएगा.

एनटीपीसी में नौकरी का मौका (NTPC Recruitment 2022)

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC Limited) ने आरई, अनुबंध सेवाएं, वित्त, लेखा, पी एंड एस, आईटी, सेफ्टी और क्यूए इत्यादि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर इस बाबत आवेदन (NTPC Recruitment 2022) कर सकते हैं.

टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका (Territorial Army Recruitment)

टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) ने कई पदों पर भर्तियां निकाली है. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2022 है. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट jointerritorialarmy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से 13 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

बीएसएफ में नौकरी का शानदार अवसर (BSF Recruitment 2022)

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सेना में इन पदों पर आई भर्ती (Ministry of Defence Recruitment 2022)

भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय ने फायरमैन समेत कई अन्य पदों पर भर्तियां निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट mod.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.