Tripura Board Exams Datesheet 2023: त्रिपुरा बोर्ड की परीक्षा 15 मार्च से शुरू, यहां देखें डेटशीट

त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है.

Tripura Board Exams Datesheet 2023: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र TBSE कक्षा 10, 12 बोर्ड परीक्षा तिथियां ऑफिशियल वेबसाइट tbse.tripura.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं. जारी डेटशीट के मुताबिक, 15 मार्च से शुरू होगी ये परीक्षा 18 अप्रैल तक चलेगी. परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी. TBSE केवल एक शिफ्ट परीक्षा आयोजित करेगा. स्टूडेंट्स परीक्षा की डेटशीट ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने स्कूलों से भी प्राप्त कर सकते हैं.

बता दें, पिछले साल कोविड महामारी के कारण बोर्ड ने अंतिम बोर्ड परीक्षाओं को दो हिस्सों में बांट दिया. त्रिपुरा माध्यमिक या कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा 16 मार्च को अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होगी. यह परीक्षा 18 अप्रैल तक चलेगी, जबकि टीबीएसई हायर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा 15 मार्च को अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होगी और 5 अप्रैल को समाप्त होगी.

TBSE Madhyamik Pariksha (Class 10) exam date sheet 2023

March 16, 2023 English

March 18, 2023 Bengali, Hindi, Kokborok, Mizo

March 21, 2023 Social Science (History, Political Science)

Social Science (Economics and Geography)

March 23, 2023 Science (Biology)

Science (Physics and Chemistry)

March 28, 2023 Mathematics (Basic and Standard)

TBSE Class 12 date sheet 2023

March 15, 2023 English

March 17, 2023 Bengali, Hindi, Kokborok, Mizo

March 20, 2023 Chemistry, Political science, Sociology

March 22, 2023 Business studies, Physics, Education

March 24, 2023 Accountancy, Biology, History

March 27, 2023 Mathematics, Philosophy

March 29, 2023 Economics

April 1, 2023 Psychology

April 3, 2023 Geography

April 5, 2023 Sanskrit, Arabic, Statistics

April 17, 2023 Computer science and Music

April 1, 2023 Sixth subject (Vocational)