TS SSC Result 2022 Date and Time: जी हां, तेलंगाना बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट (Telangana SSC Result 2022) कल यानी गुरुवार 30 जून को जारी कर दिया जाएगा. तेंलगाना के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से दिन और समय घोषित कर दिया गया है. बोर्ड की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि गुरुवार 30 जून सुबह 11.30 बजे 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. तेलंगाना बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट को लेकर पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही हैं. आखिरकार इन अफवाहों पर अब विराम चिह्न लग गया है. लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र भी अब निश्चिंत हैं कि रिजल्ट आने वाला है. हालांकि, रिजल्ट से पहले एंग्जाइटी होना छात्रों के लिए आम बात है.Also Read - HPBOSE 10th Result 2022: रिजल्ट जारी होते ही हिमाचल प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पड़ी ठप्प

