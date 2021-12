Union Bank of India Recruitment 2022: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया(UBI) ने स्‍पेशल कैडर ऑफिसर और डोमेन एक्‍सपर्ट पदों के लिये आवेदन आमंत्र‍ित किए हैं. यूबीआई , इन पदों पर कांट्रैक्‍ट के आधार पर भर्त‍ियां करेगा. योग्‍य उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्‍मीदवार ये ध्‍यान रखें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2022 है. आवेदन प्रक्र‍िया 24 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी.Also Read - IOCL Recruitment 2021: इंडियन ऑयल में नौकरी का मौका, बिना परीक्षा होगी भर्ती, चेक करें पूरी डिटेल

पदों का विवरण :

सीनियर मैनेजर: 1

मैनेजर (डिजिटल): 1

अनालिटक्‍स टीम :

मैनेजर: डाटा साइंटिस्‍ट : 2

मैनेजर: डाटा अनालिस्‍ट : 2

मैनेजर :स्‍टैटिश‍ियन: 2

मैनेजर : डाटाबेस एडमिनिस्‍ट्रेटर: 1

इकोनोमिस्‍ट टीम

सीनियर मैनेजर (इकोनोमिस्‍ट): 2

मैनेजर (इकोनोमिस्‍ट): 2

रिसर्च टीम

सीनियर मैनेजर (इंडस्‍ट्री रिसर्च ): 2

मैनेजर (इंडस्‍ट्री रिसर्च): 2

API मैनेजमेंट टीम

सीनियर मैनेजर (API): 2

मैनेजर (API): 2

डिजिटल लेंडिंग एंड फिनटेक टीम

सीनियर मैनेजर (डिजिटल लेंडिंग एंड फिन-टेक): 2

मैनेजर (डिजिटल लेंडिंग एंड फिन-टेक ): 2

Union Bank of India Recruitment 2022: महत्‍वपूर्ण तारीख

आवेदन प्रक्र‍िया कब से शुरू: 24 द‍िसंबर 2021

आवेदन की आखिरी तारीख: 7 जनवरी 2022

Union Bank of India Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाएं.

रिक्रूटमेंट टैब पर क्‍ल‍िक करें.

करेंट रिक्रूटमेंट पर क्‍ल‍िक करें.

वहां दिये गए Recruitment of Specialist Officers/Domain Experts in Union Bank of India on Contractual Basis पर क्‍ल‍िक करें.

अब ऑनलाइन अप्‍लाई के विकल्‍प पर क्‍ल‍िक करें.

एक नई विंडो खुलेगी.

अप्‍लाई करने से पहले उम्‍मीदवारों को रजिस्‍टर करना होगा और उसके बाद ऑनलाइन अप्‍लाई करें.

इसके बाद उम्‍मीदवारों को फोटो, हस्‍ताक्षर और अन्‍य दस्‍तावेज अपलोड करें.

उम्‍मीदवारों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. एप्‍ल‍िकेशन फीस भरने के बाद अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें.

नोटिफिकेशन