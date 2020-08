UGC Guideline Latest News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा य़ूनिवर्सिटी फाइनल ईयर (University Final Year Exam) परीक्षाओं को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय की घोषणा की जाने की संभावना है. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि फैसले में देरी हो सकती है. अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव (Alakh Alok Srivastava) ने मंगलवार को सूचित किया था कि एससी निर्णय में देरी हो सकती है. Also Read - SSR Case में ईडी ने किया सनसनीखेज खुलासा, रिया और ड्रग्स का है कोई कनेक्शन

छात्र क्लीयर निर्णय के लिए इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि SC 18 अगस्त, 2020 को आयोजित अंतिम सुनवाई के बाद फैसला दे सकता है. लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों को अपना अंतिम तर्क पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज 26 अगस्त, 2020 को अपना फैसला सुनाए जाने की संभावना है. इसके अलावा एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने सोमवार को अपने एक ट्वीट में संभावित तारीख का भी संकेत दिया है.

Our #UGC matter is NOT listed in tomorrow's Supplementary Cause List.

Thus, SC is UNLIKELY to pronounce final order tomorrow.

I really wish & hope that final order is passed ASAP.

Uncertainty is causing severe anxiety to the students!

Will update once final order is notified.

— Alakh Alok Srivastava (@advocate_alakh) August 25, 2020