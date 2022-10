Cyber Security Program Syllabus: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने स्नातक और स्नातकोत्तर (.यूजी-पीजी) स्तर पर साइबर सुरक्षा कोर्सेस के लिए सिलेबस लॉन्च किया है. साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रम (UG-PG Course) में प्रत्येक में पांच मॉड्यूल शामिल हैं. इस कोर्स का उद्देश्य अधिक जागरूक, उत्तरदायी और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना है. साइबर क्राइम के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में हर व्यक्ति को साइबर सुरक्षा के बारे में जानना जरूरी है. इस कोर्स और सिलेबस की पूरी जानकारी आगे दी गई है.Also Read - Google Chrome यूजर्स हो जाएं सावधान! इंटरनेट यूज करने पर हो सकता है भारी नुकसान, सरकार ने दी चेतावनी

साइबर सुरक्षा के यूजी पाठ्यक्रम के तहत मॉड्यूल हैं

Module 1: Introduction to cyber security

Module 2: Cyber crime and cyber law

Module 3: Social media overview and security

Module 4: E-commerce and digital payments

Module 5: Digital devices security, tools and technologies for cyber security Also Read - Optical Fiber Facility: 6 लाख गांवों को मिलेगी आप्टिकल फाइबर सुविधा, देश में जल्द लागू होगी साइबर सुरक्षा नीति

साइबर सुरक्षा के पीजी पाठ्यक्रम के तहत मॉड्यूल हैं

Module 1: Overview of cyber security

Module 2: Cyber crimes

Module 3: Cyber law

Module 4: Data privacy and data security

Module 5: Cyber security management, compliance and governance Also Read - डेटा लीक होने जैसी घटनाओं से बचाव कर सकती हैं कई ऐप

On the occasion of Cyber Jaagrookta Diwas, UGC today launched the Syllabus of Cyber Security Course at UG & PG level. This can be accessed at the link below.https://t.co/KsMZUPqSqx — Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) October 6, 2022

यूजीसी ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में यूजी और पीजी स्तर पर इन कोर्सेस के क्लास के लिए साइबर सेक्योरिटी, कंप्यूटर, आईटी योग्य फैकल्टी या उद्योग के एक्सपर्ट, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट को लेक्चर, प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल लेने के लिए बुलाया जाएगा. दीपक विरमानी, उप सचिव, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी), गृह मंत्रालय और उनकी टीम ने साइबर अपराध की रोकथाम और साइबर स्वच्छता को अपनाने पर एक प्रेजेंटेशन दी.

प्रेजेंटेशन में डिजिटल पर्सनल फाइनेंस हासिल करने, सोशल मीडिया का सोच-समझकर इस्तेमाल, फ्यूचरिस्टिक साइबर अटैक, साइबर हाइजीन, डिजिटल पर्सनल फाइनेंस हासिल करने, ईमेल सुरक्षा, मोबाइल और इंटरनेट सुरक्षा और कंप्यूटर सुरक्षा जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया. इसके बाद प्रतिभागियों के साथ एक इंटरैक्टिव प्रश्न और उत्तर सत्र का आयोजन किया गया.