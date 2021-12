UGC-NET 2020 and June 2021 Examinations: 5 दिसंबर को होने वाली यूजीसी-नेट 2020 और जून 2021 की परीक्षाओं में बदलाव किया गया है. यह बदलाव जवाद चक्रवात (Jawad Cyclone) के मद्देनजर 4 दिसंबर के लिए जारी मौसम विभाग के रेड अलर्ट ओर एडवाइजरी के बाद दो राज्‍यों ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए उठाया गया है. पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए एक संशोधित डेटाशीट बाद में अपलोड की जाएगी.Also Read - Cyclone Jawad: निचले इलाकों से लोगों को निकालने में जुटी ओडिशा सरकार, पुरी जिले में टकरा सकता है तूफान

Due to the red alert issued in Odisha and Andhra Pradesh for #JawadCyclone for 4th Dec, UGC-NET December 2020 and June 2021 Examinations, scheduled to be held on 5 Dec, has been rescheduled in the two states. A revised datasheet for rescheduled examination will be uploaded later. pic.twitter.com/192qHetRi6

