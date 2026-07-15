UGC NET 2026: कब आएगी आंसर की? जानिए कहां से डाउनलोड होगा क्वेश्चन पेपर- कैसे कर पाएंगे चैलेंज, ऐसे करें चेक

UGC NET Answer Key 2026: आज देर शाम तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के कयास लग रहे हैं. परीक्षा दे चुके उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे और इस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 15, 2026, 3:51 PM IST
UGC NET 2026
UGC NET 2026 की आंसर की कब

यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा दे चुके देश भर के लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) आज यानी 15 जुलाई 2026 को जून सत्र (June Session) की प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी कर सकती है. यह परीक्षा 22 जून से 30 जून और फिर 5 जुलाई को कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की गई थी. आंसर की जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप आंसर की कैसे देख सकते हैं और किसी सवाल के जवाब पर कैसे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं…

कब तक जारी होगी यूजीसी नेट आंसर की?

ताजा अपडेट के अनुसार, एनटीए (NTA) आज ही किसी भी समय यूजीसी नेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही देश भर के छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह आंसर की विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी. जैसे ही यह लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर इसे तुरंत चेक कर सकेंगे.

और पढ़ें: Answer Key 2023: एनटीए ने जारी किया ugcnet.nta.nic.in पर UGC NET आंसर की, ऐसे करें चैलेंज

आंसर की के साथ क्या-क्या होगा जारी?

वेबसाइट पर केवल आंसर की ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के लिए कुछ और जरूरी चीजें भी अपलोड की जाएंगी. इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार की व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट (Response Sheet) और परीक्षा का मूल क्वेश्चन पेपर (Question Paper) भी जारी किया जाएगा. इससे उम्मीदवारों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था और आधिकारिक तौर पर उसका सही जवाब क्या है.

कैसे डाउनलोड करें UGC-NET की आंसर की?

आंसर की डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए UGC NET June Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि डालनी होगी. इन जानकारियों को सबमिट करते ही आंसर की स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

आंसर की में क्या-क्या जानकारियां मिलेंगी?

जब आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे, तो उसमें परीक्षा से जुड़ी कई जानकारियां होंगी. इसमें सबसे पहले आपकी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का नाम लिखा होगा. इसके साथ ही आपके विषय का नाम और उसका कोड भी मौजूद रहेगा. आंसर की में हर एक प्रश्न की विशेष पहचान के लिए क्वेश्चन आईडी (Question ID) और उसके सही उत्तर की करेक्ट ऑप्शन आईडी (Correct Option ID) भी दी जाएगी.

गलत आंसर पर कैसे दर्ज कराएं आपत्ति?

अगर आपको लगता है कि विभाग की तरफ से जारी किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप उस पर आपत्ति यानि Challenge दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर एक निश्चित समय के लिए चैलेंज विंडो खोली जाएगी. उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न एक तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके आपत्ति दर्ज करानी होगी. आपके दावों की सही से जांच करने के बाद ही फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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