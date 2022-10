UGC NET Admit Card 2022: 8 और 10 अक्टूबर को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के मद्देनजर एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि 8 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की परीक्षा है. वहीं दूसरी शिफ्ट में इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग इत्यादि समेंत कई अन्य विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. 10 अक्टूबर के दिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही शिफ्ट में इतिहास विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.Also Read - UGC NET City Slip: एनटीए ने जारी किया यूजीसी नेट के लिए सिटी स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2022: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

– अब यहां होमपेज पर Download Admit Card for UGC-NET Dec. 2021 and June 2022 (merged cycles) के लिंक पर क्लिक करें.

– अब नया पेज खुलने पर इस लिंक पर क्लिक करें.

– अब एडमिट कार्ड का पेज खुलेगा.

– यहां एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि इत्यादि दर्ज कर सबमिट करें.

– एडमिट कार्ड आफकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर प्रिंट करा लें.

कैसे होगी परीक्षा

यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित होगा. यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है.