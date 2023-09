UGC नेट दिसंबर 2023 परीक्षा की तारीख घोषित, इस दिन होंगे एग्जाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए दिसंबर सत्र की तारीख घोषित कर दी है. जारी शेड्यूल के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीखों की घोषणा ट्विटर पर शेयर की गई है. एनटीए ने कहा है कि ‘ यूजीसी-नेट दिसंबर 2023 चक्र 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगी. एजेंसी जल्द ही यूजीसी नेट दिसंबर सत्र परीक्षा के संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी.

इसमें विवरण आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथियां, पात्रता मानदंड, यूजीसी नेट परीक्षा पैटर्न और कोर्स, यूजीसी नेट योग्यता अंक और कट-ऑफ मानदंड आदि शामिल होंगे. यूजीसी नेट परीक्षा हर साल दो बार (जून और दिसंबर) आयोजित की जाती है. यूजीसी नेट 2024 जून सत्र 10 से 21 जून के बीच आयोजित होने वाला है. यूजीसी नेट परीक्षा 2024 सहायक प्रोफेसर के साथ-साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आयोजित की जाती है.

#Announcement UGC-NET December 2023 cycle will be conducted from 6th December to 22 December 2023.@ugc_india

— National Testing Agency (@NTA_Exams) September 19, 2023