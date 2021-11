UGC NET Exam 2021 Admit Card Download Online: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कराई जा रही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC National Eligibility Test) के 24, 25 और 26 नवंबर के दिन होने वाली परीक्षाओं के मद्दनजर एडमिट कार्ड (UGC NET Admit Card 2021) को जारी कर दिया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in और nta.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UPTET Admit Card 2021: यूपी-टीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड आज होगा जारी, ऐसें करें डाउनलोड

बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा (UGC NET Exam) के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डे वाइज एडमिट कार्ड जारी कर रहा है. बता दें कि अधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड (UGC NET Admit Card 2021) को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर सबमिट करना होगा जिसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकेगा. गौरतलब है कि नेट की परीक्षा का आयोजन पहले 6-11 नवंबर के बीच आयोजित किया जाना था लेकिन अब इसे 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है.

परीक्षा की डिटेल्स

24 नवंबर- इस दिन इकोनॉमिक्स/ रूरल इकोनॉमिक्स/ कोऑपरेशन/ डेमोग्राफी/ डेवलपमेंट स्टडी/ एकॉनोमेट्रिक्स/ एप्लाइड इकोनॉमिक्स/ डेवलपमेंट इको/ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ-साथ मराठी/संस्कृत/ नव्य व्याकरण/ धर्मशास्त्र और उर्दू विषय की परीक्षा होगी.

25 नवंबर- इस दिन कॉमर्स ग्रुप, विज़ुअल आर्ट, एप्लाइड आर्ट, म्यूजिक स्कल्पचर ग्राफिक्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट

26 नवंबर- इस दिन कॉमर्स ग्रुप 3, कंप्यूटर साइंस, तमिल और एप्लीकेशन की परीक्षा होगी.