UGC NET Exam Date 2020: यूजीसी नेट की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है. परीक्षा दो मई से शुरू होगी. परीक्षा के दिसंबर 2020 संस्करण का आयोजन मई 2021 में शेडयूल में किया गया है. यूजीसी नेट दिसंबर 2020 का आयोजन 2 से 7 मई, 10 से 12 मई, 14 मई और 17 मई 2021 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाएगा. साथ ही, यूजीसी नेट दिसंबर 2020 (मई 2021 चक्र) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 2 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा पोर्टल, ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अपना आवेदन आज से सबमिट कर पाएंगे. शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जाानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च 2021 तक चलेगी.

National Testing Agency (@DG_NTA) will conduct next UGC-NET exam for Junior Research Fellowship & eligibility for Assistant Professor on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 & 17 May 2021.

Read circular attached for more info! Good luck to all participants.#UGCNET pic.twitter.com/5j1zifvjD1

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) February 2, 2021